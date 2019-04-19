Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın

İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid, Stuttgart forması giyen Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak için Alman basınından dev bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ara transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan genç futbolcu, İspanyol devi Atletico Madrid'in markajına girdi.

Ozan için çılgın rakam

Sky Deutschland'da yer alan habere göre, Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak isteyen başkent devi, genç oyuncu için 30-40 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

15 milyon Euro'ya serbest kalacak

Öte yandan Bild'in Ozan Kabak'ın sözleşmesiyle ilgili verdiği haberde, Stuttgart'ın küme düşmesi durumunda 19 yaşındaki oyuncunun 15 milyon Euro'ya serbest kalacağı iddia edildi.



En iyi çaylak futbolcu seçildi

Atletico Madrid'in Galatasaray'dan bu yana takip ettiği genç stoper, Mart ayında sergilediği performansla ayın en iyi çaylak futbolcusu seçildi.



11 maçta 3 gol attı

Stuttgart ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, Bundesliga'da şu ana kadar 11 maçta görev yaparken rakip filelere 3 gol kaydetti.