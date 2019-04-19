Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?

Sedat Doğan uzun süredir magazin gündeminde. Brezilya'da fotoğrafçılık yapmaya gittikten sonra hem uyuşturucu hem hırsızlık batağına düşen Sedat Doğan kimdir aslen nereli kaç yaşında? Sedat Doğan Brezilya'dan neden dönmüyor?

Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan çok zor durumda. Brezilya'da uyuşturucuya başlayan ve annesi Hicran Doğan'ın uçak parası olarak gönderdiği bütün paralarla uyuşturucu olan Sedat Doğan magazin gündeminde. Peki Brezilya'dan neden dönmüyor?

Işın Karaca'nın eşi olarak hayatımıza giren Sedat Doğan'ın değişimini görenler hayret ediyor. Türkiye'de Demet Akalın'ı dolandıran ve onun öncesinde Güney Amerika'ya fotoğrafçılık yapmak için gittiğini söyleyen Sedat Doğan zor durumda.

Brezilya'da uyuşturucu batağına düşen ve hırsızlık yapan Sedat Doğan'ın son fotoğrafı yukarıda. Büyükelçilerin bile devreye girdiği Sedat Doğan'ın annesi Hicran Doğan bugün canlı yayında sinir krizi geçirdi. Ağlayarak evladına kavuşmak istediğini dile getiren anne, Sedat Doğan'ın hiçbir tedaviye karşılık vermediğini söyledi.

FOTOĞRAFÇILIK YAPIYOR: Işın Karaca ile evliliğinden bir çocuğu olan Sedat Doğan, fotoğrafçılık yapıyor. 12 yaşındayken hem çalışmaya hem de okumaya başlayan Sedat Doğan, moda konusunda oldukça bilgili. Çarşamba günü Türkiye'ye dönmesi beklenen Sedat Doğan'ın ne yapacağı ise merak konusu oldu.

İREM DERİCİ İLE DE AŞK YAŞADI: Sedat Doğan ünlüler dünyasından sadece Işın Karaca ile değil hastaneye düşen İrem Derici ile de aşk yaşamıştı.