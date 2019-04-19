İSTANBUL'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul polisi, yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Bakırköy, Tuzla ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren 9 şüpheliyi gözaltına aldı, 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Maddi durumu iyi olmayan kişileri kandırarak organlarını ele geçirdiği tespit edilen 9 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 aylık derin araştırmalar sonucu gözaltına alındı. Organ tacirlerinin, maddi durumu yetersiz kişileri ağına düşürerek organlarını yasa dışı şekilde para karşılığında ihtiyacı olan hastalara naklettirdiği saptandı.

Faaliyet alanları; Bakırköy, Tuzla ve Esenyurt

Organ tacirlerinin hedefinde ise Bakırköy, Tuzla ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren 4 özel hastane tespit edildi. Şebekenin bu hastanelere sunduğu sahte belgelerle organ nakli yaptırdığı ortaya çıktı. İstanbul polisi, yaklaşık 1 ay süren takibin ardından 9 Nisan'da operasyon için düğmeye bastı ve örgüt elebaşı F.K. ile örgüt üyesi H.B., M.B., M.A., İ.D., Y.M., B.A., H.K. ve Ç.Ş. adlı toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Milyonlarca lira haksız kazanç sağladılar

Yasa dışı nakillerle milyonlarca lirayı cebe indiren örgüt üyeleri 12 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden şebeke lideri F.K. ile H.B., M.A. ve İ.D. “yasa dışı organ ticaret” suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., Y.M., B.A., H.K. ve Ç.Ş. adlı 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.