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Altaylı'dan bomba "mazbata" çıkışı: 'Böyle diktatör nerede gördünüz' diyebilir

Altaylı'dan bomba "mazbata" çıkışı: 'Böyle diktatör nerede gördünüz' diyebilir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Adam niye kazandı" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul ile ilgili "Ancak iktidar partisi bu kaybını, Türkiye ve hatta kendisi için kazanca çevirebilir" dedi.

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alıp İBB Başkanı olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan için önemli bir fırsat olduğunu belirterek “Bir diktatör başkentini ve ülkenin ekonomik başkentini tek bir seçimde kaptırır mıydı, böyle diktatör nerede gördünüz diyebilir" ifadelerini kullandı.

"Bu seçimin sonuçları, Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda “Demokratik rüştünü” bir kez daha göstermesine vesile olabilir" diye yazdı.

"Böyle diktatör nerede gördünüz"

Altaylı şunları vurguladı: En başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açısından önemli bir fırsattır. “Hani burada demokrasi yoktu, bakın çok şeffaf bir seçimle en önemli illeri muhalefete kaptırdık ve bunu kabullendik” diyebilir. “Bir diktatör başkentini ve ülkenin ekonomik başkentini tek bir seçimde kaptırır mıydı, böyle diktatör nerede gördünüz” diyebilir.

Medeni dünyanın Türkiye'ye bakışı değişecek

"Bu seçim sonuçları, medeni dünyanın Türkiye’ye bakış açısında ciddi bir farklılığa sebebiyet verecek şekilde işlenebilir" diyen Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun hukuk devletini pekiştirecek adımlarla da süslenmesi Türkiye’nin ekonomik sorunlarının daha kolay aşılmasını bile sağlayacak gelişmelere neden olabilir. Tabii bu seçimin gösterdiği bir diğer önemli nokta da popülizmin artık Türkiye’de eskisi kadar kolay sökmeyeceğini göstermesi de olabilir.

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