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Güvenli liman altın düşüşe geçti

Güvenli liman altın düşüşe geçti

 Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi. 

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 artışla 237,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 primle 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 390 lira, Cumhuriyet altını 1.596 liradan satılmaya başlandı.

Saat 10:11'de gram ve çeyrek altın fiyatları

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun güçlü duruşunu sürdürdüğünü hatırlatarak, bu durumun altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu bildirdi. 

Memiş, ABD ve Avrupa'daki resmi tatiller nedeniyle açık olan borsalarda da düşük hacimli sakin bir seyir beklendiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 235 liranın destek, 241 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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