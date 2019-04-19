Ekrem İmamoğlu eskiden biber gazı yemiş

Mazbatasını alarak görevine başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni görüntüleri çıkmaya başladı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü İlçe Başkanıyken biber gazı yediği görüldü.

Ortaya çıkan görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yaptı dönemlere ait. Görüntülerde Ekrem İmamoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplanan gruba önderlik ediyor.

Görüntüere göre Taksim'e çıkmak üzere olan grup polisle karşılaşıyor. Polisin uyarısına kulak asmayan gruba biber gazı ve tazyikli su ile müdahele ediliyor. Su ve biber gazından Ekrem İmamoğlu'da nasibini alıyor.