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Yok böyle olay! Yanlışlıkla iktidar partisine oy verince parmağını kesti

Yok böyle olay! Yanlışlıkla iktidar partisine oy verince parmağını kesti

Hindistan’daki dünyanın en uzun süreli seçim maratonunda Pawan Kumar adındaki seçmen, sembolleri karıştırıp yanlışlıkla iktidar partisine oy verdiğini fark edince işaret parmağını kesti.

Bir video yayınlayan Pawan Kumar, Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Bulandshahr’de Perşembe günü oy kullanmak için sandığa gittiğini söyledi. Kumar, bölgesel bir parti için oy kullanmak istediğini ancak makinedeki pek çok sembol nedeniyle kafasının karıştığını açıkladı.

Kumar, daha sonra yanlışlıkla iktidardaki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'ne (BJP) oy verdiğini fark etti.  

"Yanlışlıkla çiçek için oy verdim"

Her adayın yanındaki parti sembolüne işaret eden Kumar, “Fil için oy kullanmak istedim ama yanlışlıkla çiçek için oy verdim. Bu hata için parmağımı kestim” ifadelerini kullandı.

BJP, logosunda lotus çiçeği kullanıyor. Kumar’ın oy vermek istediği, fil sembolünü kullanan parti ise Bahujan Samaj Partisi (BSP). BSP seçimde, iktidardaki BJP’ye karşı diğer iki bölge partisiyle birlikte ittifak yapmıştı.

Çok fazla sembol seçmenler için kafa karıştırıcı

Hindistan’da oy kullanan insanların parmaklarının çıkmayan bir mürekkeple işaretlenmesi uygulaması hâlâ sürüyor. Hindistan’ın pek çok bölgesinde okuma yazma oranları düşük olduğu için özellikle seçimde parti sembolleri önemli bir rol oynuyor. Ayrıca bölge partilerinin ve girilen ittifakların da sayıca çok olması seçmenler için kafa karıştırıcı oluyor.

İlk aşama tamamlandı

Hindistan'da 11 Nisan’da başlayan parlamento seçimlerinin ilk aşaması Perşembe günü tamamlandı. Yaklaşık 142 milyon seçmen parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'ini belirlemek için oy kullandı.

Yedi aşamada tamamlanacak

Seçimler 19 Mayıs’a kadar sürecek ve yedi aşamada tamamlanacak. 39 günlük oy verme işleminde ise yaklaşık 900 milyon seçmen sandığa gidecek. Oy sayımı ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

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