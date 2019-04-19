Işın Karaca kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?

Pop müziğinin sevilen ve güçlü isimlerinden biri olan Işın Karaca kimdir, kaç kere evlendi ve ilk eşi kimdir soruları merak konusu oldu. İlk evliliğini 19 yaşında yapan Işın Karaca'nın Arda Kıvanç adında bir oğlu oldu. Daha sonra Sedat Doğan ile 2011 yılında evlendi. Kızı Mia dünyaya geldi. 3. evliliğini ise çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile yaptı.

Işın Karaca pop müziğinin sevilen ve güçlü isimleri arasında ilk sıralarda. Şu günlerde son şarkısı ile konuşulan Işın Karaca Londra'da dünyaya geldi ve 46 yaşında. 3 kez evlilik yapan Işın Karaca'nın 2 tane çocuğu vardır. İlk evliliğini 19 yaşında yapan Işın Karaca'nın Arda Kıvanç adında bir oğlu oldu. Daha sonra Sedat Doğan ile 2011 yılında evlendi. Kızı Mia dünyaya geldi. 3. evliliğini ise çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile yaptı.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden olan Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde Londra‘da dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatrobölümünde okurken de devam etti. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü.Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başladı. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle beraber yorumladı.

İki kere Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. 2000 yılında 'Bir Kırık Sevda' ve 2001 yılında 'Kaderimsin' adlı şarkılarla Türkiye elemelerini kazanamadı ama OGAE İkinci Şans Yarışmasında Türkiyeyi temsil etti. "Bir Kırık Sevda" 2000 yılında 104 puanla 7. olurken, "Kaderimsin" 2001 yılında 52 puanla 14. oldu. 19 yaşında yaptığı evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile beraberliği 12 yıl devam etti.

Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda bitirdi. İkinci defa yolları birleşen ikili, 30 Mayıs 2011 tarihinde nikah masasına oturdu.

İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya geldi. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar verdi. Boşanma davası sırasında barışan çift daha sonra tekrar ayrılarak, 6 kasım 2013 günü anlaşarak boşandı. Işın Karaca, çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile kasım ayında nikah masasına oturdu.