HABER /  FENERBAHÇE

Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması

Al Ahli'den Josef de Souza açıklaması

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli, Josef de Souza'nın tüm taksitlerinin Fenerbahçe'ye ödendiğini duyurdu.

Sezon başında 12 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Al Ahli'nin Brezilyalı futbolcunun bonservis taksitlerini geciktirdiği ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet ettiği konuşulurken konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Transfer taksitleri ödendi
Al Ahli Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yayınlanan gönderide, Josef de Souza'nın tüm bonservis taksitlerinin dün ödendiği ve dosyanın kapandığı belirtildi.

Bu sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de 15 maça çıkan Josef, yeni takımında 1 gol ve 3 asistlik skor katkısıyla oynarken Brezilyalı futbolcunun takımı ligde 46 puanla beşinci sırada yer alıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu eskiden biber gazı yemiş
Ekrem İmamoğlu eskiden biber gazı yemiş
Süleyman Özışık AK Parti'ye yakın medyayı yerden yere vurdu
Süleyman Özışık AK Parti'ye yakın medyayı yerden yere vurdu
İSTANBUL'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL'da organ tacirliği yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı
Fatih Altaylı'dan bomba "mazbata" açıklaması: 'Böyle diktatör nerede gördünüz' diyebilir
Fatih Altaylı'dan bomba "mazbata" açıklaması: 'Böyle diktatör nerede gördünüz' diyebilir
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Atletico Madrid, Ozan Kabak'ı istiyor! Çılgın rakama bakın
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Fiyatlar düşecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Kışın aldığınız kilolar kolay gitmiyorsa bunları deneyin!
Kışın aldığınız kilolar kolay gitmiyorsa bunları deneyin!
Işın Karaca kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Işın Karaca kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Deivid: Fenerbahçe için futbolcu izliyorum
Deivid: Fenerbahçe için futbolcu izliyorum
Güvenli liman altın düşüşe geçti
Güvenli liman altın düşüşe geçti
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Berat kandili ne demek bu gece neler oldu berat gecesi faziletleri
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
Yorumlar