Monreal maç oynanırken tuvalete gitti dalga konusu oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli ile Arsenal arasında oynanan maçta Nacho Monreal, bir anda müsabakayı bırakıp tuvalete koştu. Taraftarlar, ispanyol futbolcuyla dalga geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, ilk maçta 2-0 yendiği Napoli'yi İtalya'da da 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Arsenal'in golünü 36. dakikada Lacazette atarken müsabakaya damga vuran Monreal oldu.

Maçı bırakıp tuvalete koştu

Arsenal'ın bek oyuncusu Nacho Monreal, ikinci yarı oynanırken sahadan bir anda çıktı. İspanyol futbolcu, bariyerlerden atlayarak tuvalete doğru koştu. Bu anlar kameraya yansırken, taraftarlar onu sosyal medyadan tiye aldı.

Taraftar dalga geçti

Özellikle sosyal medyada dalga konusu olan İspanyol futbolcu için bir taraftar, "Umarım elini yıkamıştır" diye yazdı.

Öte yandan yarı finalde Arsenal - Valencia eşleşti.