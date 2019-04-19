UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin rövanşları, 4 müsabakayla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt ve Chelsea yükseldi.
Valencia, ilk maçta 3-1 yendiği Villarreal'i kendi sahasında da 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Valencia'nın gollerini 13. dakiakda Lato ve 54. dakikada Parejo attı.
16
Chelsea, deplasmanda 1-0 yendiği S.Prag'ı kendi sahadında da 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi. Chelsea'nin gollerini Pedro(2), Deli(KK) ve Giroud attı.
26
Alman ekibi E.Frankfurt ilk maçta 4-2 yenildiği Benfica'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. E.Frankfurt'un gollerini Kostic ve Rode attı.
36
Arsenal, ilk maçta 2-0 yendiği Napoli'yi İtalya'da da 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Arsenal'in golünü 36. dakikada Lacazette attı.
46