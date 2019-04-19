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Sinan Gümüş'ün Suriyeli benzetmesi başını yaktı! İşte yeni takımı

Sinan Gümüş'ün Suriyeli benzetmesi başını yaktı! İşte yeni takımı

Galatasaraylı taraftarları Suriyelilere benzettiği için büyük tepki toplayan Sinan Gümüş'le yakından ilgilenen ve bu futbolcuyu scoutlarına izlettiren Genoa, Sinan Gümüş ile anlaştı.

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik "Suriyeli" benzetmesinden dolayı büyük tepki çekmiş, genç futbolcu bu hadiseden sonra tüm camiadan ve taraftardan özür dilemişti.

Genoa'yla ön protokol imzaladı
Suriyeli benzetmesi sonrası Sarı- Kırmızılı takımda gözden çıkarılan ve Fatih Terim'in gelecek sezon oyun planlarında olmayan Sinan Gümüş'ün İtalyan kulübü Genoa'yla ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

Gelecek sezon İtalya'da oynayacak
Galatasaray'la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sinan seneye Genoa'da oynayacak.

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