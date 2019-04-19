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Galatasaray'dan Salomon Rondon'a takın takip

Galatasaray'dan Salomon Rondon'a takın takip

Diagne ve Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Newcastle United ile sözleşmesi sona erecek olan Venezuela'lı Salomon Rondon'u yakın takibe aldı.

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United formasını giyen Salomon Rondon yönetime önerildi. Sarı- Kırmızılılar, 29 yaşındaki Venezuela'lı golcüyle ilgili çalışmalara başladı.

Fatih Terim'e rapor sunulacak
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rondon'un scout ekibi tarafından canlı olarak izleneceği ve Fatih Terim'e rapor sunulacağı öğrenildi. Ardından transfer konusunda kesin bir karar verilecek.


Bu sezon 10 gol attı
Daha önce West Brom, Zenit, Rubin Kazan ve Malaga formalarını da giyen Rondon 1.86 boyunda. Güçlü fiziği ile dikkatleri çeken yıldız futbolcu bu sezon 29 resmi maçta 10 gol atarken 5 de asist yaptı..

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