Fenerbahçe'de 15 isim gidecek Galatasaray örnek alınacak

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olabilmek için yeni kadronun temellerini atmaya hazırlanırken 15 futbolcuyu gönderip Galatasaray'ın taktiğini uygulayacak.

Lig tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli yönetim, 1-1 sona eren Galatasaray derbisinin ardından gelecek sezon hazırlıkları için gaza bastı. Başkan Ali Koç, yepyeni bir takımla camiayı ayağa kaldırmanın planlarını yapıyor.

Kadroda düşünülmeyen isimler

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Gelecek sezon Volkan, Kameni, Erten, Şener, Neustadter, Skrtel, Reyes, İsmail, Benzia, Ayew, Valbuena, Tolga, Slimani, Frey, Soldado kesin olarak kadroda düşünülmüyor. Isla'nın durumu belirsizliğini koruyor. Ülkesine dönmek istediği konuşulan Şililiye kalması için ısrar edilmeyecek.

Cazip teklif gelirse Eljif satılacak

Eljif Elmas için 15 milyon Euro teklifi gelirse o da satılacak. 15'i kesin 17 futbolcu ile yollar ayrıldığında 35 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi kasada kalacak olan Fenerbahçe yönetimi, UEFA ile yaptığı anlaşmadaki 65 milyon Euro açığını ise 'Fener Ol' projesi ile kapatacak.

Galatasaray örnek alınacak

Bu kampanya ile Finansal Fair Play (FFP) kıskacından kurtulacak ve transferde eli rahatlayacak sarı-lacivertliler, transfer döneminde G.Saray'ın 2017-18 sezonundaki stratejisini izleyecek ve şampiyonluğa oynayacak sıfırdan bir takım oluşturacak. (Aslan sezonu zirvede bitirmiş, Gomis de gol kralı olmuştu.)

10 transfer yapılacak

UEFA ile yeniden anlaşma sağlanarak hem muhtemel cezanın önüne geçilecek hem de kadro tamamen yenilenmiş olacak. Elde kalan yabancılar Dirar, Moses, Jailson ve Zajc olacak. Kaleci, sağ bek, sol bek, iki santrfor ve bir sol kanat olmak üzere, yıldız statüsünde 6 isim alınacak. Yerli-yabancı transfer sayısı 10 civarında olacak.

Hedef lig şampiyonluğu

Her oyuncu 11 kalitesinde olacak ve yedek kulübesine oyuncu alınmayacak. Şu an elde bulunan futbolculardan Harun, Berke, Sadık, Serdar, Hasan, M.Topal, Zajc, Tolgay, M.Ekici, Jailson, Dirar, Alper, Oğuz, Ferdi ve Moses'ın üzerine yapılacak takviyelerle sadece lig şampiyonluğuna odaklanılacak.