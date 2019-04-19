Fehmi Koru'dan 31 Mart seçimleriyle ilgili çok konuşulacak yazı

Usta gazeteci Fehmi Koru, AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya gibi büyükşehirleri kaybetmesinin nedenleriyle ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı.

Fehmi Koru bugünkü köşesinde 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Koru ''medya kendini yerden yere vuruyor.. Yeni partiden önce yeni bir medya yapılanması gerekiyor galiba’’ başlıklı yazısında AK Parti’ye yakın medyanın seçimdeki oy kaybından sonra nefis muhasebesine girdiğini yazdı.

Koru ''AK Parti’nin itibar ettiği medya AK Parti’yi yenilmiş kabul ediyor ve bu yenilginin faturasını kendisine çıkarıyor. Bizim mahallenin medyası’ genel başlığı altına girebilecek ne kadar eleştiri varsa, yine kendilerini o mahallede gören eli kalemli kişiler tarafından dillendiriliyor’’ ifadelerin kullandı.

AK Parti’nin kurulduğu günlerle bugünü karşılaştıran Koru o gün neredeyse bütün medyanın AK Parti’nin karşısında yer aldığını ve partinin medyanın gürültücü yayınlarına rağmen iktidar olmayı başardığını ifade etti.

Muhafazakarlar Ak Parti'de soğuyor

Koru bugün ise durumun çok farklı olduğunu ve bir-iki istisnasıyla bütün gazete ve televizyonların AK Parti’nin propaganda bülteni görüntüsünde olduğunu anlattı ve geçen günlerde hüküme yakın bir yazarın şu sözünü paylaştı: “Mümkünse bizim taraf köşe yazarları AK Parti için Mayıs ayının başına kadar hiç yazı yazmasa çok daha faydalı olur. Muhafazakâr halkımız, bizim taraf köşe yazarlarının bazılarının aşırı seviyede haksız saçma tavırlarını gördükçe yine AK Parti’den soğuyor. O sebeple hep birlikte bir süre yazı yazmayı bırakalım. Zaten yazılsa da okuyan yok.”

Hükümete yakın medya öz eleştiri yapma nedeni ne?

Hükümete yakın medyanın öz eleştiri yapma ihtiyacının hissetme nedeninin AK Parti’nin oy kaybı olduğunu iddia eden Koru, AK Parti’nin MHP ile cephe oluşturduğundan beri oyunun her seçimde biraz daha eridiğini, 31 Mart seçiminde AK Parti oylarının yüzde 35’i bile bulmadığını, 10 ili ve 55 büyük ilçeyi ortağına kaptırdığını ve Ankara ve İstanbul’da oyların 25 yıl aradan sonra CHP’nin gerisinde kaldığını ve Ankara ve İstanbul dahil beş büyük kentte AK Partili seçmenlerden önemli bölümünün, belki de hayatlarında ilk kez, CHP’nin adaylarına oy verdiğinin fark edilmesi olabileceğini ifade etti.

AK Parti’nin itibar ettiği medya sanki tek elden yönetiliyor

AK Parti’nin itibar ettiği medyanın sanki tek elden yönetildiğine işaret eden Koru; ''kimin köşe sahibi olacağına, kimlerin ‘medeni ölü’ ilan edilerek medya dışına itileceğine o kişi karar veriyor. Yine aynı kişi, ekranlara çıkarılacak veya hiç çıkarılmayacaklar listeleri hazırlayıp kanalların o listelere riayet edip etmeyeceklerini de denetliyor’’ ifadelerini kullandı.

O ismin kim olduğunu tahmin ediyorum

Bu kişinin kim olduğunu da tahmin ettiğini söyleyen Koru; ''Tahmin değil de kesin bilgiye dönüştürdüğümde veya birileri gölgeleri dövmekten vazgeçip o bilgiyi okurlarıyla paylaşmaya karar verdiklerinde elbette o ismi sizlerle paylaşırım’’ dedi.

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