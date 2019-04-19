Duygu Asena kimdir kaç yaşında oldu doodle olma sebebi ne?

Duygu Asena dünyaca ünlü arama motoru Google tarafından doodle yapıldı. Google’a giren kullanıcılar bu sabah yani 19 Nisan Cuma günü Duygu Asena doodle’ı ile karşılaştı. Peki, Duygu Asena neden Google tarafından doodle yapıldı. Duygu Asena kimdir? İşte cevabı…

Duygu Asena kimdir? sorsunun cevabı, dünyaca ünlü arama motoru Google’a giren kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. Zira ünlü gazeteci ve yazar Guygu Asena Google tarafından doodle yapıldı. Peki, Duygu Asena nedendoodle oldu. Hemen belirtelim ki Asena doğum günü nedeniyle bugün yani 19 Nisan Cuma günü Google tarafından doodle yapıldı. Peki, Duygu Asena kimdir? İşte cevabı…

DUYGU ASENA KİMDİR: 19 Nisan 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen gazeteci ve yazar Duygu Asena 30 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Asena Atatürk'ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunu olarak İstanbul’da doğdu.

Orta öğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gören Asena iş hayatına pedagog olarak başladı ve Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde çalıştı.

Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında 1992 ve 1997 yılları arasında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena feminist yazar olarak tanındı.

Duygu Asena, beyin tümörü nedeniyle tedavi görmekte olduğu VKV Amerikan Hastanesi'nde 30 Temmuz 2006 günü hayatını kaybetti. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

KİTAPLARI:



- Paramparça, 2004



- Aşk Gidiyorum Demez, 2003



- Aslında Özgürsün, 2001



- Aynada Aşk Vardı, 1997



- Değişen Bir Şey Yok, 1994



- Kahramanlar Hep Erkek, 1992



- Aslında Aşk da Yok, 1989



- Kadının Adı Yok, 1987