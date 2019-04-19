Mazbatayı veren YSK İstanbul seçimini iptal edebilir ünlü hukukçu açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı ve göreve başladı, herkesin aklındaki soru ise YSK bu saatten sonra İstanbul seçimlerini iptal eder mi?

Ekrem İmamoğlu mazbatayı alıp İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına başlarken YSK da seçimlerin yenilenmesi için AK Parti tarafından yapılan başvuruyu incelemeye başladı. Dün ilk toplantısını yapan YSK, 3 bavul dolusu delili inceleyecek. Kararın çıkması 3-4 günü bulabilir deniliyor.

Peki YSK İstanbul seçimlerini iptal edebilir mi? Seçimin yenilenmesi için hukuki olarak hangi gerekçeler gerekli? Ünlü hukuk yazarı Taha Akyol bugün herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Dediğine göre 'seçimlerin iptali' mümkün. Ancak bunun bazı şartları var.

Seçimler iptal edilebilir ancak...



İşte Taha Akyol'un aktardıkları:

-Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldı, bundan sonra YSK İstanbul seçimlerini iptal eder mi? Kanuni şartları varsa iptal edebilir ama zaten sorun İstanbul seçimlerinin iptalini gerektiren kanuni şartların olup olmadığı. İktidar sözcüleri bunu iddia ediyorlar; bu amaçla YSK’ya 45 sayfalık bir dilekçe ile üç bavul dolusu belge sundular.

Seçimlerin iptalini haklı çıkaracak hususlardan biri, mesela ölülere, çocuklara, kısıtlılara oy kullandırılmış ve bunların sayısının seçim sonuçlarını etkileyecek miktarda olmasıdır.

AK Parti'nin dilekçesindeki 4 önemli iddia AK Parti’nin YSK’ya verdiği dilekçede dört ana başlık halinde şu iddialar ileri sürülüyor:

- Kısıtlı kişilerin oy kullandığı…

- Ölmüş seçmenlerin adına başkalarının oy kullandığı…

- Bazı seçmenlerin hem cezaevi listelerinde hem ikametgahlarıyla ilgili seçmen listelerinde kayıtlı olduğu; (dikkat ediniz, oy kullandığı değil, kayıtlı olduğu)

- Bazı seçmenlerin farklı yerlerde hükümlü olarak cezaevinde bulundukları halde, İstanbul’da seçmen olarak gözüktüğü; (dikkat ediniz oy kullandığı değil, seçmen olarak gözüktüğü)

Kullanılmayan oyların seçim sonuçlarını etkilemesi söz konusu olmayacağına göre bu son iki sebep iptal gerekçesi değildir.

Seçimin İptal sebepleri

Şunlar oy kullanamaz: Er, onbaşı ve kıta çavuşları, askeri öğrenciler. Bunların karşısına ‘oy kullanamaz’ diye yazılır zaten.

Seçmen olarak kütüklere yazılamayacak olanlar ise şunlardır: Kısıtlılar, yani zihinsel özürlülük gibi sebeplerle hukuki işlem yapmaya ehliyetlerinin olmadığı tıbben tespit edilmiş ve mahkemece karar verilmiş olanlar…

Kesinleşmiş mahkûmiyet sebebiyle kamu hizmetinden yasaklı olanlar…

Tek tek tespit edilmeli

Herhangi bir şekilde bunlar seçmen kütüğüne yazılmış ve de oy kullanmış (kullandırılmış) iseler ne olacak?

Bu şekilde kullanılmış oyların miktarını teker teker tespit edip belgelendirmek lazım; bir de oy miktarının seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklükte olması lazım. Öyle bir durumda, önceki bütün işlemler kesinleşmiş olsa bile seçimlerin yenilenmesine karar verilir tabii.

Ben AK Parti’nin 45 sayfalık dilekçesinde bu çapta belgelenmiş ihlaller görmedim, araştırmalarda çıkar mı? Bakıp göreceğiz.



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