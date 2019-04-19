Game Of Thrones'ta tahta korsanlar oturdu 2. bölümden olay fotoğraflar
Tüm dünyada ilgiyle takip edilen fenomen dizi Game of Thrones'u 55 milyon kişi korsan sitelerden izlediği ortaya çıktı. GOT'ta 8. sezon 2. bölüm ait dikkat çeken fotoğraflar yayımlandı. Öte yandan ABD Adalet Bakanı Muller davasına gönderme olarak ABD Başkanı Trump, Game of Thrones paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kısaca Game of Thrones tüm dünyayı etkisi altına aldı.
İzlenme rekorları kıran yapımlarından birisi olan Game of Thrones için final heyecanı başladı. Dizinin final sezonun ilk bölümü Pazartesi günü yayınlandı.
Ancak görünen o ki internetten korsan olarak indirilen diziler arasında birincilik yine Game of Thrones'a ait olacak.
Zira gelen raporlara göre, Game of Thrones'un 8'inci sezon birinci bölümü yaklaşık 55 milyon kişi tarafından korsan yollarla izlendi.
Küresel olarak korsan hareketini inceleyen MUSO adlı kuruluş, dizinin ilk bölümünün 54,261,910 defa korsan olarak izlendiğini açıkladı. Fenomen dizinin yapımcı şirketi HBO’dan gelen verilere göre ise sezonun açılış bölümünü yasal yollardan izleyen kişi sayısı 17,4 milyonda kaldı. Yani korsan izleyicinin sadece 3'te 1'i.
Öte yandan Game of Thrones Donald Trump'ı da etkilemiş görünüyor. ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Özel Yetkili Savcı Robert Muller'in ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası üzerine devam eden davada Trump aleyhine bir delilin elde edilmediğine dair yaptığı ön açıklama sonrası, Başkan Donald Trump da açıklama yaptı.