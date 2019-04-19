Çavuşoğlu'ndan kritik S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 ve F35'in alım süreciyle ilgili yaptığı açıklamada “S-400 Türkiye’de olursa, F-35’in sistemine girer iddialarını doğru bulmuyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

''NATO'nun endişelerini dikkate almadığımız doğru değil''

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ''Bizim tarafımızda her şey net. Rusya'dan almak durumunda kaldığımız S-400 savunma sisteminden kaynaklanıyor tüm bu sorunlar. ABD'li muhataplarımıza bir teklifte bulunduk. Bu konuda son sözü uzmanların söylemesini talep ettik. Suriye'de S-400 savunma sistemleri var. Ama Suriye'nin üzerinde birçok ABD ve İsrail F-35 savaş uçakları uçuyor. Endişeleri gidermek için bir ortak çalışma grubu kuralım dedik ancak ABD'den henüz bir cevap gelmedi. NATO'nun endişelerini dikkate almadığımız doğru değil. Müttefiklerimizden almadığımızı başkasından almayız.'' dedi.

''Doğru bulmuyoruz”

Çavuşoğlu, “S-400 Türkiye’de olursa, F-35’in sistemine girer iddialarını doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.