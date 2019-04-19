Dünyanın en iyi dağcılarından üçü, çığ felaketinde kayboldu

Kanada'da yaşanan çığ felaketi sonrası ortadan kaybolan 3 dağcı için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu üç dağcının ölmüş olabileceği belirtildi.

Spor camiasında 'dünyanın en iyi dağcılarından' kabul edilen Avusturyalı David Lama ve Hansjörg Auer ile ABD'li dağcı Jess Roskelly, Kanada'nın Rock Dağları'nda bulunan Howse Zirvesi'ne tırmanmak için harekete geçti.

Lama, Auer ve Roskelly, Howse Peak'teki tırmanışlarına devam ederken çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı. Üzerine çığ düşen 3 dağcı, olay sonrası ortadan kayboldu. Kendilerinden haber alınamaması üzerine harekete geçen yetkililer, üç başarılı dağcının ölmüş olabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı.