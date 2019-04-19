Konut kredisi faiz oranları son durum 12 banka artışa gitti

Konut kredisi faiz oranları yükseliş trendinde. 31 Mart yerel seçimleri sonrası seçim belirsizliğinin sona ermemesi ve Merkez Bankası ile ilgili spekülasyonlar TL'nin değerini düşürdüğü yorumları yapılıyor

Bankaların kredi faiz oranları artmaya devam ediyor. Hafta başından itibaren 12 banka kredi faiz oranlarında artışa gitti. Bankaların konut kredisi faiz oranları bugünde yükselişini sürdürdü.

En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1.45 ile Ziraat ve VakıfBank tarafından kullandırılıyor. En düşük ihtiyaç kredisi de yüzde 1.75 faiz oranı ile HalkBank, Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından sunuluyor. Özel bankalarda en düşük kampanyalı konut kredisi faiz oranı ICBC Bank’ın sunduğu yüzde 1.6 seviyesinde.

200 bin liranın toplam geri ödemesi 423 bin TL

Kredi Pazarı’nın hesaplama aracına göre en uygun konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.45 üzerinden 200.000 TL konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin aylık ödemeleri 3.500 TL oluyor. Kredinin vade sonunda toplam ödemesi ise 423.000 TL’ ye karşılık geliyor.

İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren bir hafta içerisinde Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, İNG Bank, Garanti Bankası, Kuveyt Türk Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, Anadolu Bank ve Akbank konut kredisi faiz oranlarında artış uyguladı. Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması geçen haftaya oranla 10 baz puan artarak yüzde 1.98’e yükseldi.

Bankaların konut kredisi faiz oranları yükselmesine rağmen halen yapılandırma yapmıyor. Büyük bir tüketici kitlesi daha önce yüzde 1.98’den kullandığı Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yapılandırmak için bankadan yapılandırma başlamasını bekliyordu. Banka personelinden edinilen bilgiye göre Ziraat Bankası artan faiz oranlarına rağmen yapılandırma kabul etmiyor.

Konut kredisi faiz oranlarında son durumu Kredi Pazarı araştırdı. 19 Nisan itibariyle tüm bankaların güncel konut kredisi faiz oranları şu şekilde;

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası konut kredisi ürünleri kapsamında 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.45 faiz oranı uyguluyor.

VakıfBank Konut Kredisi

VakıfBank konut kredisi faiz oranlarında yaptığı değişiklik sonrasında kampanyalı kredi ürününü kaldırarak yüzde 1.45 tabela konut kredisi faiz oranı sunmaya başladı. VakıfBank’ın banka gayrimenkulü konut kredisi kampanyası devam ediyor. Banka kendi mülkü konut satışlarında yüzde 0.98 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

HalkBank

HalkBank üç konut kredisi ürünü ile kredi kullandırmaya devam ediyor. Banka canım evim konut kredisi ürünü dahilinde maaş müşterilerine özel 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.49 faiz oranı sunuyor. Maaş müşterisi olmayan tüketicilere ise yüzde 1.55 faiz oranlı konut kredisi kullandırıyor. Canım evim konut kredisi faiz oranları kapsamında ise yüzde 1.65 faiz oranı ile 15 yıl vadeye kadar kullandırım yapıyor. Banka dost evim konut kredisi için ise yüzde 1.85 faiz oranlı konut kredisi uyguluyor.

ICBC Bank

ICBC Bank tabela konut kredisi faiz oranları kapsamında yüzde 2.4 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Banka buna ek olarak kampanyalı yeni evim konut kredisi ürünü için ise yüzde 1.6 konut kredisi faiz oranı ile kredi kullandırıyor.

DenizBank

DenizBank tabela konut kredisi faiz oranları kapsamında yüzde 2.15 faiz oranı sunuyor. Banka kampanyalı konut kredisi dahilinde ise 100.000 TL’ ye kadar ve 300 ay vadeye dek yüzde 1.65 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

İNG Bank

İNG Bank ise 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.78 faiz oranı ile 10 yıl vadeye kadar da yüzde 1.71 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Bankanın faiz oranları konut kredisine ek sigortaların kullanılması halinde yüzde 1.69’a düşüyor.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeye kadar yüzde 1.85 faiz oranlı konut kredisi sağlıyor. 36 - 120 ay vade aralığında ise yüzde 1.79 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası güncel konut kredisi faiz oranları kapsamında 12 ay vadeye kadar yüzde 1.99, 24 ay vadeye kadar yüzde 1.98, 36 ay vadeye kadar yüzde 1.95, 48 aya kadar yüzde 1.92, 60 aya kadar yüzde 1.90, 72 aya kadar yüzde 1.88, 84 ay vadeye kadar yüzde 1.85, 96 aya kadar yüzde 1.83 ve 120 ay vadeye kadar yüzde 1.81 olarak uygulanıyor. Garanti Bankası 10 yıl vade üzerinde 20 yıl vadeye kadar yüzde 2.02 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

Kuveyt Türk Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadeye kadar ise yüzde 1.84 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.

TEB

TEB tabela konut kredisi faiz oranları kapsamında yüzde 2.58 faiz oranı sunuyor. Banka kampanyalı konut kredisi ürünü dahilinde ise bu hafta gerçekleştirdiği artış sonrasında yüzde 1.84 faiz oranı ile kredi kullandırıyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank bu hafta konut kredisi faizlerini yükseltmeyen bankalar arasında. Finansbank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.9 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

Akbank

Akbank konut kredisi ürünleri kapsamında 48 aya kadar yüzde 2.11, 60 - 72 ay vade aralığında yüzde 2.01, 84 - 120 ay aralığında ise yüzde 1.99 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Türkiye Finans Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası 60 ay vadeye kadar yüzde 1.71, 84 ay vadeye kadar yüzde 2.01, 120 ay vadeye kadar ise yüzde 2.02 konut finansmanı kar payı oranı sunuyor.

İş Bankası

İş Bankası tabela konut kredisi kapsamında yüzde 2.2 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Banka kampanyalı sigortalı sonbahar konut kredisi için ise yüzde 1.72 faiz oranı sunuyor.

Şekerbank

Şekerbank 48 ay vadeye kadar yüzde 2.08, 120 ay vadeye kadar ise yüzde 2.29 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

HSBC Bank

HSBC 10 yıl vadeye kadar yüzde 2.3 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Anadolubank

Anadolubank 5 yıl vadeye kadar yüzde 2.15, 10 yıl vadeye kadar ise yüzde 2.75 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.