Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika seçim mesajı kimseyi dışlamadan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 seçimleriyle ilgili Twitter hesabından son dakika önemli paylaşımlar yaptı.

31 Mart yerel seçimleri sonrası özellikle de İstanbul seçimleriyle ilgili yaşanan tartışmalar sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan seçime ve gündeme dair önemli açıklamalar geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şart" dedi.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ''kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz'' mesajı dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir.

Yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz

Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA buluşmanın mücadelesini vereceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Nisan 2019

Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden...

Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle TÜRKİYE ORTAK PAYDASINDA buluşmanın mücadelesini vereceğiz.

Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz!

2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte TÜRKİYE İTTİFAKI olarak hareket etmeliyiz.