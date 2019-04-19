Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu aynı cenazede saf tuttular

Ekrem İmamoğlu da katıldı: Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı.