Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Gerçekten dehşetengiz bir olay

Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiye, İBB kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalama yetkisi verdi. Gökçek’te konuyla ilgili paylaşım geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal paylaşım sitesi Twitter’da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Gökçek ''gerçekten dehşetengiz bir olay, bu kadar acelenin altında ne yatıyor'' diye sordu.

İşte Gökçek'in o tweeti: