SON DAKİKA
Erdoğan'dan seçim mesajı! Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle... Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Gerçekten dehşetengiz bir olay

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Gerçekten dehşetengiz bir olay

Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiye, İBB kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalama yetkisi verdi. Gökçek’te konuyla ilgili paylaşım geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelgede müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal paylaşım sitesi Twitter’da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Gökçek ''gerçekten dehşetengiz bir olay, bu kadar acelenin altında ne yatıyor'' diye sordu.

İşte Gökçek'in o tweeti: 

SON DAKİKA HABERLERİ
Konut kredisi faiz oranları son durum 12 banka artışa gitti
Konut kredisi faiz oranları son durum 12 banka artışa gitti
Ekrem İmamoğlu'ndan veri açıklaması 'Bu talimatlar olacak'
Ekrem İmamoğlu'ndan veri açıklaması 'Bu talimatlar olacak'
Mazbatayı veren YSK İstanbul seçimini iptal edebilir ünlü hukukçu açıkladı
Mazbatayı veren YSK İstanbul seçimini iptal edebilir ünlü hukukçu açıkladı
Çavuşoğlu'ndan kritik S-400 açıklaması
Çavuşoğlu'ndan kritik S-400 açıklaması
Sivas'taki bu horoz korkunca anne diyor
Sivas'taki bu horoz korkunca anne diyor
Dünyanın en iyi dağcılarından üçü, çığ felaketinde kayboldu
Dünyanın en iyi dağcılarından üçü, çığ felaketinde kayboldu
ÖNCEKİ HABERLER
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybeden iki ismi bakın ne yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybeden iki ismi bakın ne yaptı?
Elimi Bırakma 37. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 37. bölüm 2. fragmanı
Berat Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler ile hadisleri
Berat Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler ile hadisleri
Uluslararası şirketler Türkiye'yi bölgesel üs olarak kullanacak
Uluslararası şirketler Türkiye'yi bölgesel üs olarak kullanacak
Berat Kandili duası Kur'andaki dualar ve peygamberimizin duası
Berat Kandili duası Kur'andaki dualar ve peygamberimizin duası
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
Işın Karaca kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Işın Karaca kaç yaşında kaç kere evlendi eşleri kimdir?
Yorumlar 1 yorum