Erdoğan'ın twitini beğenmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklamalar

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki verilerin kopyalanmasına yönelik iddialara yanıt verdi ve 'Bizim kozmik odayla işimiz olmaz' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoglu bugün Cuma namazını kılmak ve İTO eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu'nun cenazesine katılmak için Altunizade'deki İlahiyat Fakültesi Camii’ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte cenazeye katılan İmamoğlu camii çıkışında medyanın sorularını yanıtladı. İmamoğlu 'belediyedeki verilerin kopyalanması' olayına ilişkin şunları söyledi:

-Biz kamunun verilerini korumak zorundayız. Şu anda görevli olan arkadaşlarım, büyükşehirde görevli olan arkadaşlarımız, büyükşehirin daha önce sözleşmesini yapıp bu alanda anlaşma yaptığı firmanın bir görevlisi. Yetkili kişiler tarafından geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması, gerektiğinde oradakilerin irdelenmesi adına; özellikle 31 Mart ile 18 Nisan arasında ne yazık ki duyum değil daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak, verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur.

Bizim kozmik odayla işimiz olmaz. Bu devletin hafızası, onu koruyoruz.

-"Kamuya zarar veren, eksik işlem yapıldığında zaten hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için görevliyiz. Bunları yapmak zorundayız. Tespitler kanıtlandığında, netleştikten sonra paylaşılacak."

Erdoğan'ın twitini beğendim çünkü...

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı 2 twitini beğenmişti. Bu konuyla ilgili şunları söyledi:



-"Keşke demir hiç ısınmasaydı. Seçim süreçlerinde bunlar hep oluyor. Tabii ki soğusun, barış olsun. Bu ülkede barışı destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım. Teşekkür ediyoruz. Keşke hiç bu kadar ısınmasaydı, bu tarz olayları hiç yaşamasaydık.

Erdoğan'la fırsat bulursam kucaklaşırım





Ekrem İmamoğlu dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanına gidip karşılamasıyla ilgili de şöyle konuştu:

-Karşılaşmamız gerekiyor çünkü biz bu millete hizmet eden iki makama sahibiz. Bunlar gayet doğal. Nezaketin normalleşmesi bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben bunu temsil etmeye çalışacağım.

Fırsat bulursam merhabalaşır, kucaklaşır, bu ülke adına sohbet ederim. Bu benim için onurdur.

-Bugün de kandilini kutladım. Sizlerin de kutlarım. (Erdoğan sizi başkanlık için kutladı mı?) Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece iadeyi kutlama yaptı.