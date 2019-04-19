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İBB'den elektronik veri tabanı kopyalanmasına ilişkin açıklama

İBB'den elektronik veri tabanı kopyalanmasına ilişkin açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nden ‘veri tabanı talimatı’ haberleri üzerine açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“İlgili yazıyla amaçlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının, bilgi güvenliği standartlarına uygun olarak, 31 Aralık 2018, 31 Mart 2019 ve 18 Nisan 2019 tarihli olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin dijital arşivinde tutanak ile kayıt altına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezinde muhafaza edilmesi olup, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılması söz konusu değildir.

Bütün iş ve işlemler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde; ilgi yazı ile görevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye müfettişlerinin başkanlığında yapılacak olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında mevcut yetkilendirilmiş bulunan kişilerin nezaretinde gerçekleştirilecektir.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yayınladığı genelgede iki müfettişi ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma adı altında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirdiği belirtilmişti.

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