Emmanuel Macron'dan YPG'li heyetle kritik görüşme!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, SDG'li heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin güvenliğine bağlılığını hatırlattı.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron YPG/PKK'dan bir heyeti kabul etti. Macron, görüşmede, ülkesinin Suriye'nin kuzeydoğusunun istikrarına önem verdiğini vurguladı.

Gerilimi azaltacak yönetim gerekli

Suriye'deki sivil nüfusun insani ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyo ekonomik istikrarı sağlamak için finansal destek sağlanacağını belirten Macron, ayrıca Suriye halkının tüm bileşenlerinin de içinde olduğu ve gerilimi azaltacak bir yönetimin gerekliliğinin altını çizdi.