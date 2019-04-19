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Bayram tatilinde 3 milyar liralık turizm geliri

Anadolu Ajansı
Bayram tatilinde 3 milyar liralık turizm geliri

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon kişinin seyahat etmesinin ve 3 milyar liralık ekonomik hacim sağlanmasının beklendiğini bildirdi. 

Bağlıkaya, kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım ve 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının turizme etkisini değerlendirdi.  

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre kamuda istihdam edilen personel sayısının 3 milyonun üzerinde olduğuna değinen Bağlıkaya, "Buna kamu personelinin aileleri de dahil edildiğinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan karar, 10 milyonu aşkın vatandaşımız için 9 günlük tatil anlamına geliyor." ifadesini kullandı.  

Özel sektörde çalışan ve bayramın hemen sonrasındaki cuma günü izin kullananlar da buna eklendiğinde tatil yapacakların sayısının daha da artacağını vurgulayan Bağlıkaya, "Bu çerçevede bu yıl Ramazan Bayramı'nda turizm hareketlerine 2 milyon vatandaşımızın katılım sağlamasını ve en az 3 milyar liralık ekonomik hacim yaratılmasını öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, seyahat acentelerinden 5 gece 6 gün ya da 6 gece 7 günlük paketlerin ilgi gördüğü yönünde bilgi aldıklarını aktararak, Kuşadası, Bodrum, Didim, Marmaris, Fethiye, Antalya ve Alanya'nın en çok talep gören tatil bölgeleri arasında bulunduğunu kaydetti.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne talebin bu yıl geçen yıllara oranla daha yüksek olduğuna işaret eden Bağlıkaya, yurt dışında da en çok vizesiz Balkan ülkeleri turlarının tercih edildiğini bildirdi.

Bağlıkaya, Orta Avrupa özellikle Budapeşte-Viyana-Prag turlarının da talep gördüğünü, vizesi olan vatandaşların ise İtalya, Fransa ve İspanya turlarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.  

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