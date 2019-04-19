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Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tweetini beğendi

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki tweetini beğendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim süreci ve ülke ekonomisine dair attığı 2 tweeti beğendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, seçim tartışmasının geride bırakılarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl maddelere odaklanılması çağrısı yaptı.

Seçim sonrası yeni bir sayfa açan Erdoğan'ın bu adımına sıcak karşılık gecikmedi. Erdoğan'ın attığı tweetleri beğenenler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.  İmamoğlu, Twitter hesabının beğeni bölümünde Erdoğan'ın iki notunu paylaştı.

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