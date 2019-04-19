Kopyalanan verilerle ilgili iddialar var! Ekrem İmamoğlu'nun yeni talimatı sızdı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ne talimat verse medyaya 'imzalı' haliyle sızmaya başladı. İmamoğlu'nun 'veri kopyalama' kararı çeşitli iddialara kapı aralarken, yeni talimatları da ortaya çıktı.

İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm veri tabanının kopyalanması için belediye müfettişleri Sema Ballı ve Kaya Albayrak'ı yetkilendirdi. Bu karar gündeme oturunca bugün ilk meclis toplantısına girmeden önce gazeteciler Ekrem İmamoğlu'na gazeteciler talimatın gerekçesini sordular. İmamoğlu şu yanıtı verdi:



-"Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok. Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır."

Hassas bilgiler kopyalanıyor iddiası

İmamoğlu'nun verdiği bu talimat medyanın gündemine otururken, iktidara yakın olan gazeteciler, 'MİT ve Cumhurbaşkanlığı'na ait hassas verilerin ifşa' olacağını öne sürdüler.

Ya belediye seçimleri nihayetinde bu.. ne alakası var beka ile bilmemneyle (!) pic.twitter.com/KPi19UAbbf — ERSOY DEDE (@ersoydede) 19 Nisan 2019

Hassas bilgiler kopyalanıyor iddiasına CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'dan da karşı bir twit geldi. Yarkadaş şunları yazdı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi verilerin silinmesine engel olmak için attığı adım AKP yönetiminde panik yaratmış. Gizlenecek - korkacak bir şeyiniz yoksa niye tedirgin oluyorsunuz? Sakin olun; siz yoksa Türkiye'yi sahipsiz mi sanıyordunuz? — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 19 Nisan 2019

İmamoğlu'nun tüm talimatları medyaya sızıyor



Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olan hemen her belge medyaya düşmeye başladı. Onlardan biri de 'yeni bir incelemeye' yönelik oldu. İmamoğlu, belediye şirketlerine bir yazı göndererek seçim günü olan 31 Mart ile yazının gönderildiği 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını talep etti.

İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini de istedi.



Bir başka evrakta iste şirketlerden istenen bilgiler şöyle sıralandı:

Mali tablolar

Bütçe uygulama sonuçları tabloları

Kasa sayım tutanakları

Alınan çekler

Menkul kıymet ve varlıklar

Tapuda kayıtlı ve kayıtlı olmayan taşınmazlar