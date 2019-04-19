HABER /  MAGAZİN
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sanat camiasına gönderme

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sanat camiasına gönderme

Şarkıcı Tuğba Ekinci seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini belirtirken, sanat camiasına olay yaratacak sözler söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ile sürekli dikkat çeken Tuğba Ekinci sanat camiasına gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşan Ekinci şunları yazdı:

"Gemiyi ilk terk eden fareler sanatçılarınız oldu yanınızdan ayrılmayan bunca yıl ekmeğinizi yiyen ayrıca düğünlerinde sizi şahit gösterenler bir satır yanınızda olamadılar ve partinizden bahsetmediler. Sayın Cumhurbaşkanı şükranlarımı diliyorum" notunu paylaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şeyma Subaşı sevgilisine iş arıyor
Şeyma Subaşı sevgilisine iş arıyor
Antalya AK Parti'yi en çok şaşırtan yer oldu! Menderes Türel neden kaybetti
Antalya AK Parti'yi en çok şaşırtan yer oldu! Menderes Türel neden kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika seçim mesajı kimseyi dışlamadan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika seçim mesajı kimseyi dışlamadan...
Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Gerçekten dehşetengiz bir olay
Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Gerçekten dehşetengiz bir olay
Konut kredisi faiz oranları son durum 12 banka artışa gitti
Konut kredisi faiz oranları son durum 12 banka artışa gitti
Mazbatayı veren YSK İstanbul seçimini iptal edebilir ünlü hukukçu açıkladı
Mazbatayı veren YSK İstanbul seçimini iptal edebilir ünlü hukukçu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye
Ramazan orucu ne zaman 2019 diyanet imsakiye
Adetliyken kandilde hangi tesbihler çekilir nasıl dua edilir ne yapılır?
Adetliyken kandilde hangi tesbihler çekilir nasıl dua edilir ne yapılır?
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?
Berat Kandili namazı kaç rekat nasıl niyet edilerek kılınır?
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Kandil simiti tarifi malzemeleri ve kandil simiti yapılışı videolu anlatım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybeden iki ismi bakın ne yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimi kaybeden iki ismi bakın ne yaptı?
Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Berat Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler ile hadisleri
Berat Kandili çekilecek tesbihleri ve zikirler ile hadisleri
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
Berat kandili duası bu gece okunacak dilek ve rızık duaları
Yorumlar