Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sanat camiasına gönderme

Şarkıcı Tuğba Ekinci seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini belirtirken, sanat camiasına olay yaratacak sözler söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ile sürekli dikkat çeken Tuğba Ekinci sanat camiasına gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşan Ekinci şunları yazdı:

"Gemiyi ilk terk eden fareler sanatçılarınız oldu yanınızdan ayrılmayan bunca yıl ekmeğinizi yiyen ayrıca düğünlerinde sizi şahit gösterenler bir satır yanınızda olamadılar ve partinizden bahsetmediler. Sayın Cumhurbaşkanı şükranlarımı diliyorum" notunu paylaştı.