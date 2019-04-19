Şeyma Subaşı sevgilisine iş arıyor

İki hafta önce sevgilisi Şeyma Subaşı'nı İstanbul'da ziyaret eden Guido Senia'nın artık sık sık Türkiye'ye geleceği öğrenildi. DJ Guido Senia'nın, yaz boyunca, Türkiye'de performans sergilemesi için Şeyma Subaşı'nın görüşmeler yaptığı iddia edildi.

DJ Guido Senia'nın iki hafta önce İstanbul'a geliş nedeni sadece Şeyma Subaşı'nı görmek değildi.



Uzun yıllardır dünyanın en iyi DJ'lerinin çalıştığı İspanya İbiza'daki bir gece kulübünde ve Meksika'nın Tulum sahilinde DJ'lik yapan Guido Senia, İstanbul'daki ve Ege kıyılarındaki bazı gece kulüplerinde önümüzdeki yaz ayında performans sergilemek için Şeyma Subaşı aracılığıyla görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın organizatörlerle bizzat görüşüp DJ Guido Senia'ya Türkiye'deki gece kulüpleri ve çeşitli beach'lerde çalması için önayak olacağı öne sürüldü.