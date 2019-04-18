Şeyma Subaşı'nın yatak pozu fena! Sevgilisinin yaptığı yoruma bakın
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, New York'taki otel odasından yatak pozunu paylaştı.
Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Şeyma Subaşı, Miami'deki eşyalarını İstanbul'a taşıdığını açıkladı.
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Subaşı, evdeki eşyalarını topladıktan sonra New York'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı.
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Şeyma Subaşı, kaldığı lüks suit odadan olay yaratacak yatak pozunu paylaştı.
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Yatakta çektiği selfie'sini yayınlayan Subaşı'na sevgilisinden yorum geldi. Guido Senia, sevgilisinin fotoğrafının altına alev emojisi koydu.
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