Şeyma Subaşı'nın yatak pozu fena! Sevgilisinin yaptığı yoruma bakın

Şeyma Subaşı'nın yatak pozu fena! Sevgilisinin yaptığı yoruma bakın

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, New York'taki otel odasından yatak pozunu paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın yatak pozu fena! Sevgilisinin yaptığı yoruma bakın - Sayfa 1

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile olan evliliklerini anlaşmalı olarak bitiren Şeyma Subaşı kızı Melisa ile Miami'ye gitti. Şeyma Subaşı, Miami'deki eşyalarını İstanbul'a taşıdığını açıkladı. 

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Şeyma Subaşı'nın yatak pozu fena! Sevgilisinin yaptığı yoruma bakın - Sayfa 2

Subaşı, evdeki eşyalarını topladıktan sonra New York'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. 

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Şeyma Subaşı'nın yatak pozu fena! Sevgilisinin yaptığı yoruma bakın - Sayfa 3

Şeyma Subaşı, kaldığı lüks suit odadan olay yaratacak yatak pozunu paylaştı. 

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Şeyma Subaşı'nın yatak pozu fena! Sevgilisinin yaptığı yoruma bakın - Sayfa 4

Yatakta çektiği selfie'sini yayınlayan Subaşı'na sevgilisinden yorum geldi. Guido Senia, sevgilisinin fotoğrafının altına alev emojisi koydu.

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