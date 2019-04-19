Ali Babacan'ın yeni parti için teklif götürdüğü iki bomba isim

TurkTime yazarı Talat Atilla uzun zamandır parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan'ın Ankara ve İstanbul'da iki isme teklif götürdüğünü yazdı.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın yeni parti kuracağı iddiaları uzun süredir konuşuluyor. Babacan’a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de destek vereceği ve gerektiğinde partinin başına geçebileceği belirtiliyor.

Yerel seçim sonuçları ve tartışmalar hala sürerken Ali Babacan’ın sessiz sedasız parti çalışmalarını yürüttüğü ve İstanbul’dan iki bomba isme teklif götürdüğü iddia edildi. İddanın sahibi TurkTime yazarı Talat Atilla...Talat Atilla ''İşte Babacan’ın yeni partisinin ismi ve ilk teklif’’ başlığıyla yayınlanan bugünkü yazısında "Yeni partinin ön ismini ‘Huzur Partisi’ olarak koyan Babacan, İstanbul ve Ankara’da iki kişiye de kuruculuk teklif etti" dedi.

Partinin ön ismi Huzur olacak

Aldığı bilgilere göre Ali Babacan'ın yeni parti için kurucular kurulu çalışmalarına başladığını ve isimlerin de netleşmeye başladığını belirten Atilla ''Yeni partinin ön ismini “Huzur partisi” olarak koyan Babacan, İstanbul ve Ankara’da iki kişiye de kuruculuk teklif etti’’ dedi.

Babacan'ın teklif ettiği ilk isim

Atilla’nın iddiasına göre Babacan’ın teklif götürdüğü ilk isim Ankara’da yaşayan avukat Süleyman Çetin. Çetin, İş Bankası’nın eski avukatlarından olduğu gibi Ankara Barosu’nun eski çevre komisyonu başkanı ve TEMA Vakfı’nın Ankara yöneticilerinden...

Babacan'a olumsuz yanıt

Attila, Babacan telefonla arayarak kuruculuk teklif ettiği Süleyman Çetin’in ''Teşekkür ederim ama benim siyasi düşüncem size uygun değil” yanıtını verdiğini ve bunun üzerine Babacan’ın “Ben de tam bunun için size teklifte bulunuyorum” sözlerine rağmen Çetin’den henüz olumlu bir yanıt alamadığını söyledi.

2020’de erken seçim olabilir

Ali Babacan’ın kurucular kurulu üyeliği için teklifte bulunduğu diğer kişinin ise, büyük bir holdingin eski üst düzey yöneticisi olduğunu belirten Atilla, ''Babacan’ın parti kurma çalışmalarına hız vermesinin 2 nedeni olduğunu ve Ali Babacan’ın yakın çevresine “Yerel seçim sonuçları ikazın ötesinde anlamlar taşıyor. Ayrıca 2020’de erken seçim ve ekonomik problem ihtimalini göz ardı etmememiz lazım” dediğini belirtti.