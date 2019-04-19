Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ilk mesajını yolladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara ilk SMS mesajını yolladı. Mesajda, "Kalp kıran bizden değildir. Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandiliniz mübarek olsun" denildi.

31 Mart yerel seçimlerinden 17 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu adına, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin mesaj sisteminden Berat Kandili mesajı atıldı.

Beraat kandili mesajı

"Herkesin mutlu olacağı yeni bir başlangıç bu; İstanbul'a hayırlı olsun" diye başlayan mesajında, "Kalp kıran bizden değildir. Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandiliniz mübarek olsun. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" denildi.

İşte İBB'den yollanan o SMS mesaj:



