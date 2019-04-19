Ekrem İmamoğlu ile 'İstanbul kazandı' mı? Emin Pazarcı yazdı

İSTANBUL seçimlerine ilişkin Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı'dan 'tepkili' bir yazı geldi. 'İstanbul kazandı' söylemlerine kızan yazar, "Terazinin bir kefesine Binali Yıldırım’ı, diğer kefesine de Ekrem İmamoğlu’nu koyun. İsterseniz bir de siz bakın: Acaba kayıp mı var, kazanç mı?" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine İstanbul sonuçları damga vurdu. AK Parti seçimlerin iptali için YSK'ya giderken, Ekrem İmamoğlu, 17 gün sonra mazbatasını alabildi.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Akşam yazarı Emin Pazarcı, farklı bir noktaya dikkat çekti. "İstanbul, Ankara, Yıldırım, Özhaseki" başlıklı yazısında, İmamoğlu üzerinden yeni bir algı oluşturulmaya çalışılarak “İstanbul kazandı” denilmesine tepki gösteren yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

Acaba kayıp mı var, kazanç mı?

"Bence tam tersi! Eğer sonuçlar bu şekilde tescil edilirse, İstanbul kaybetti. Terazinin bir kefesine Binali Yıldırım’ı, diğer kefesine de Ekrem İmamoğlu’nu koyun. İsterseniz bir de siz bakın: Acaba kayıp mı var, kazanç mı?

Ayrıca, zaten seçimin yenilenme ihtimali söz konusu. Son kararı YSK verecek. Belki İstanbullu yeniden sandık başına giderken “İstanbul kiminle kazanır, kiminle kaybeder?” sorusunun cevabı kafasında daha da netleşmiş olacak!

Aynı durum Ankara için de geçerli...

Erdoğan, bence Ankara’ya çok büyük bir jest yaptı. Başkent’e ne kadar çok önem verdiğini gösterdi. Seçmene Mehmet Özhaseki gibi “Belediyeciliğin ordinaryüs profesörü” denilebilecek bir isim sundu. Arkasına da Kayseri, Doğu-Güneydoğu ve Ankara’da herkesin bizzat şahit olduğu başarı hikâyesini koydu."

Emin Pazarcı'nın yazısının tamamı