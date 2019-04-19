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Başörtüsü nedeniyle işinden atılan kadına 23 bin euro

Başörtüsü nedeniyle işinden atılan kadına 23 bin euro

FRANSA'da Versailles Temyiz Mahkemesi, iş yerinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle 2008'de işten atılan kadını haklı bularak şirketin 23 bin avro tazminat ödemesine karar verdi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Versailles Temyiz Mahkemesi, çalıştığı Micropole şirketinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten atılan Asma Bounaouil isimli kadın hakkında 10 yıldan fazla devam eden dava hakkında kararını verdi.

Mahkeme, şirketin söz konusu kişiyi haksız yere işten çıkardığını belirterek, Bounaouil'i haklı buldu. Mahkeme ayrıca, Micropole şirketinin Bounaouil'e 23 bin avro tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Micropole şirketi tarafından tasarım mühendisi olarak 2008 yılında işe alınan Asma Bounaouil, iş yerinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten atılmıştı. Bounaouil bunun üzerine dava açmıştı.

Fransız mahkeme, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'ndan, AB içtihatları doğrultusunda konuyla ilgili mütalaa vermesini istemişti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Mart 2017'de "işverenlerin, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımını yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine" hükmetmişti.

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