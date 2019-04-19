Avrasya Tüneli 21 Nisan'da trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli, bisiklet turu nedeniyle 21 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak.

Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayan ve 14 kilometrelik bir güzergahı kapsayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle 21 Nisan Pazar günü belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Hangi saatler arası trafiğe kapalı olacak?

Tünel, 14.00 ile 16.15 saatleri arası Asya-Avrupa yönünde, 15.00 ve 16.15 saatleri arasında da Avrupa- Asya yönünde araç trafiğine kapatılacak.