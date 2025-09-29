BIST 11.152
İstanbul'da etkili olan yağış ulaşımı olumsuz etkiledi

Avrupa yakasında Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı

İstanbul'da gece başlayan ve sabah etkisini artıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, ulaşımda aksaklığa yol açtı.

Avrupa yakasında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle yolda 2 şerit bir süre trafiğe kapatıldı.

Başakşehir Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde ise bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı.

