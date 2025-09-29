Spotify Music Forward Zirvesi: Türkiye müzik endüstrisi sorunlarını masaya yatırdı

Rekabet Kurumu’nun incelemeleri ve olası kapatma riskinin gölgesinde Spotify, İstanbul’da sınırlı davetliyle Music Forward Zirvesi düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik sektörünün kültürel önemine dikkat çekerek Spotify’a yönelik eleştirilerin çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ersoy ayrıca Spotify’ınTürkiye’de bir ofis açacak olmasının sektörle doğrudan iletişim açısından kritik olduğunu ifade etti.

Paneller ve Tartışmalar

Açılışın ardından gerçekleşen “Bir Sonraki Adımı İnşa Etmek” panelinde sektörün dört büyük meslek birliği temsilcileri yer aldı:

• Ahmet Türkoğlu (MÜ-YAP), fiyatlama, sahte dinlemeler ve editör seçimlerini üç temel sorun olarak sıraladı; Spotify’ın ivedi adımlar atması gerektiğini söyledi.

• Ferhat Göçer (MSG), fiyat politikasının yanı sıra İstanbul’un kültürel merkez haline gelmesi, editoryal adalet, türler arası eşitlik, sahte dinlemeler ve yapay zekâ müzikleri konusunda adımlar beklediklerini ifade etti.

• Burhan Şeşen (MÜYORBİR), tüm bu sorunların müzik üretimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

• Aykut Gürel (MESAM), fiyat politikalarını eleştirerek Türkiye’de Spotify abonelik ücretlerinin yıllardır enflasyona göre güncellenmediğini belirtti.

Paneli yöneten Spotify Avrupa Bölgesi İletişim Başkanı Geraldine Igou, konuşmacılardan Türkçe repertuarın küresel pazara açılması konusunda öneriler istedi. Burada diaspora nüfusu ve K-Pop modeli öne çıkan konular oldu.

Spotify Küresel Müzik Politikaları Direktörü Xenia Iwaszko-Manning, Netflix ile yapılan fiyat karşılaştırmalarının doğru olmadığını, pandemi sonrası sinema izleyicisinin geri dönmediğini ancak müzik dinleyicisinin konserlere katıldığını belirterek fiyat politikalarının farklı dinamiklerle şekillendiğini söyledi.

Diğer Oturumlar

• “Spotify Müzik Ekosistemi: Yerel ve Küresel Dinleyicilere Hitap Etmek”: Spotify Bölgesel Pazarlar Editoryal Sorumlusu Mateusz Smolka ve Türkiye Sanatçı & Yapım Şirketi İlişkiler Müdürü Fırat Tekaüt konuştu.

• “Müzik ile Gelen İnovasyon”: Spotify Türkiye Pazarlama Müdürü Mehmet Yıldırım, yerel kullanıcı alışkanlıklarını aktardı.

• “Yapay Dinlemeler: Spotify Sahte Faaliyetlerle Nasıl Savaşıyor”: Spotify Kullanıcı Dolandırıcılığı Direktörü Tyler Langan’ın sunumu ile gerçekleşti.

• “Söz Yazarı & Yayıncı Ortaklıkları”: Spotify Uluslararası Yayıncı Ortaklıkları Sorumlusu Lara Baker, şarkı yazarları ve yayıncılarla ilişkilerde güncel faaliyetleri anlattı.



Spotify’ın Türkiye için Duyurduğu Başlıklar

Zirvede ayrıca şu duyurular yapıldı:

• 2026 yılı içinde Türkiye ofisinin açılması

• Sanatçılar ve ekiplerine yönelik Masterclass eğitimleri

Cevapsız Kalan Sorular

Buna karşın sektör temsilcilerinin en önemli soruları cevapsız kaldı:

• Şeffaflık: Gelirlerin hak sahiplerine eksiksiz ulaşıp ulaşmadığı

• Playlist Politikaları: Algoritmik ve editoryal listelerde adalet

• Abonelik Ücretleri: Türkiye’de 1,5 dolar seviyesinde kalan abonelik ücretlerinin artırılıp artırılmayacağı

Tepkiler ve Genel Değerlendirme

Sektör temsilcileri, Spotify’ın kriz iletişimini “bir ürün lansmanı” diliyle yürütmesini eleştirdi. Sorulara kaçamak cevap verilmesi, üst yönetimin sorumluluk almak yerine çalışanlarını öne sürmesi ve sahte dinlemeler gibi kritik konulara net yanıt verilmemesi hayal kırıklığı yarattı.

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde, Spotify’ın sektörün hassasiyetlerini bildiği halde somut çözümler sunmadığı, güven sorununu gideremediği ifade edildi. Rekabet Kurumu’nun Spotify hakkında soruşturma açtığının açıklanması da zirvenin yankısını daha da artırdı.

Buna rağmen zirvenin olumlu yönü, Türkiye müzik endüstrisi ile Spotify arasında doğrudan diyalog ortamının başlaması oldu. Taraflar, sorunların çözümü için bu diyaloğun sürdürülebilirliğinin önemini vurguladı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Spotify Avrupa Genel Müdürü Federica Tremolada, Spotify Direktörü Imad Mesdua, MÜ-YAP YK Üyesi Bülent Seyhan (Seyhan Müzik), MÜ-YAP YK Üyesi Deniz Erdem (Avrupa Müzik), MÜ-YAP YK Üyesi Başkanı Bülent Forta, MESAM İstişare Kurulu Aykut Gürel, MESAM Genel Sekreteri Ali Haydar Yıldız, MSG YK Başkanı Ferhat Göçer, MSG YK Üyesi Birol Namoğlu, MSG YK Üyesi Harun Sürek, MSG Genel Sekreteri Barış Şensoy, MÜYORBİR YK Başkanı Burhan Şeşen, MÜYORBİR Genel Sekreteri Murat Yıldız. Sony Music Türkiye Özden Bora, Universal Music Türkiye Aşkın Yıldız, Believe Türkiye Necmettin Ovacıklı, Believe Türkiye Emre Aksoy, Believe Türkiye Gamze Sakallılar, Orchard Türkiye Metin Uzelli, Orchard Türkiye Can Sarıyüz, OnerpmTürkiye İlayda Parçalı, Sonovy Türkiye Orhancan Subaşı, Wediacorp Hakan Kıran, İls Music Erhan Mogol, Doğan Müzik Samsun Demir, Türkan Bülbül, All Stars Music Mine Aksoy, 22 Music Volga Tamöz, Garaj Müzik Orkun Tunç, BMYD Engin Akıncı, Müzik Platformu Merve Eryürük katıldı.