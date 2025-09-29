BIST 11.107
Simav'da 17 saatte 234 artçı deprem

AFAD verilerine göre, 5.4 büyüklüğündeki ana şokun ardından Kütahya Simav merkezli artçı depremler devam ediyor. En büyük artçının 4.5 büyüklüğünde ölçüldüğü sarsıntılar, İstanbul ve İzmir’de de hissedildi. Bölge, Balıkesir Sındırgı’da başlayan deprem fırtınasının etkisi altında.

Kütahya’nın Simav ilçesi, dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ana şokun ardından artçı sarsıntılarla sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, ana şoku takip eden 17 saatlik süre zarfında, büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234’ten fazla deprem kaydedildi.

Bu sabaha karşı saat 01.48’de Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde güçlü bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem serisi, Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok kentte, özellikle İstanbul ve İzmir’de hissedildi.

Hasar tespiti

Depremlerin yol açtığı hasara ilişkin ilk tespitler de açıklandı. Kütahya Valisi Musa Işın, ilk belirlemelere göre 8 metruk evde hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını ve bölgede tarama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Bölgedeki deprem fırtınası endişesi 

Simav’daki yoğun sarsıntılar, bölgenin genişleyen sismik aktivitesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu bölge, 10 Ağustos akşamı Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 6.2 büyüklüğündeki depremle başlayan “deprem fırtınası”nın etkisi altında kalmaya devam ediyor.

