Napoli'yi yenen Milan, liderliğe yükseldi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Napoli'yi 2-1 yenen Milan, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Milan, 3. dakikada Alexis Saelemaekers ve 31. dakikada Christian Pulisic'in golleriyle sahasında ağırladığı Napoli karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Napoli, 60. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltı golüyle farkı bire indirse de ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve haftayı kayıpsız kapadı. Milan'da Pervis Estupinan 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 12 yapan Milan, ligde ilk yenilgisini alan Napoli ile puanını eşitledi ve averajla liderliğe yükseldi.

