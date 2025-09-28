BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL

Melih Gökçek'ten 'Gong' açıklaması: Ücretini ATO ödedi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gazeteci Fuat Uğur'a yaptığı açıklamada, festivalde gong vuran mankenin parasını Ankara Ticaret Odası’nın ödediğini ve bunun belediyeyle ilgisi olmadığını söyledi.

Abone ol

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında Gazeteci Fuat Uğur ile Gazeteci Hacı Yakışıklı’ya konser harcamalarına ilişkin açıklama yaptı. 

‘‘ÖDEMESİNİ ATO YAPTI’’

Gazeteci Fuat Uğur’a verdiği açıklamada Gökçek, adı geçen Gongçu kız harcaması hakkında şunları ifade etti:

‘‘O gongu vuran mankenin parasını ve pazarlığını da ATO (Ankara Ticaret Odası) yaptı ve parasını da o ödedi. Kesinlikle büyükşehirle alakası yok’’

Gazeteci Gürbüz Evren, festivalde Gong'a vurması için Hollandalı bir mankene (güncel değeri) 21 milyon TL verildiğini iddia etmişti.

Melih Gökçek'ten 'Gong' açıklaması: Ücretini ATO ödedi - Resim: 0

‘‘ARADAKİ FARK TAM ON MİSLİ’’

Gazeteci Hacı Yakışıklı’ya ise yaptığı açıklamada, ‘‘Geçen sene Cumhuriyet Bayram’ında yapılan konser 41 milyon TL, bu sene Cumhuriyet Bayram’ında yapılan konser 4 milyon 600 bin TL. Aradaki fark tam on misli. Bunun mantığını anlatmalılar’’ dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş’tan konser açıklaması: Ödenen paralar incelensin
Mansur Yavaş’tan konser açıklaması: Ödenen paralar incelensin
Fenerbahçe, Antalyaspor engelini 2 golle geçti
Fenerbahçe, Antalyaspor engelini 2 golle geçti
Konyaspor evinde galibiyeti kaptı
Konyaspor evinde galibiyeti kaptı
Kasımpaşa, 3 puanı son dakikada kurtardıs
Kasımpaşa, 3 puanı son dakikada kurtardıs
Başakşehir’den MHK’ye çağrı: Derhal görevden alınmalı
Başakşehir’den MHK’ye çağrı: Derhal görevden alınmalı
DEAŞ operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: O failler yakalandı
DEAŞ operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: O failler yakalandı
CNN Türk'te Hande Fırat - Melik Yiğitel kavgası: Şov yapma pişman olursun
CNN Türk'te Hande Fırat - Melik Yiğitel kavgası: Şov yapma pişman olursun
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kütahya'da bir deprem daha! Kandilli duyurdu
Kütahya'da bir deprem daha! Kandilli duyurdu
Milli sporcudan dünya rekoru ve altın madalya!
Milli sporcudan dünya rekoru ve altın madalya!
Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama
Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama
Can Holding Başkanı Kemal Can tutuklandı
Can Holding Başkanı Kemal Can tutuklandı