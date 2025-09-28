BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
CNN Türk'te Hande Fırat - Melik Yiğitel kavgası: Şov yapma pişman olursun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Erdoğan-Trump görüşmesinin yankıları CNN Türk ekranlarına da yansıdı. Programda gazeteciler Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasında tartışma çıktı. Yiğitel, görüşmenin önemine dair yorum yapılmadığını savununca Fırat sert tepki göstererek “Şov yapma, sakın benim üzerimden bu işe girme, çok pişman olursun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin yankıları devam ediyor. Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ile Melik Yiğitel arasında sözlü kavga çıktı.

"ÇOK PİŞMAN OLURSUN"

Yiğitel programda iki ismin görüşmesinin önemine dair yorumların yapılmadığını öne sürdü. Hande Fırat bu tavır üzerine Yiğitel'e "Şov yapma şu an rica ediyorum. Sakın benim üzerimden bu işe girme! Çok pişman olursun!" ifadelerini kullandı.

Yiğitel ise yaptığının şov olmadığını kendi fikirlerini söylediğini savundu. Hande Fırat, "Bir şey söylemek ayrı, hakaret etmek ayrı. Yalan atmak ayrı" şeklinde konuştu. Konuklardan Zafer Şahin her ne kadar araya girmek istese de başarılı olamadı.

