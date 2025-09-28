BIST 11.378
Güllü elim kazada yaşamını yitirdi! Ölümü sonrası kazancı ise servet değerinde

Cuma günü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6'ncı katından Roman havası oynadığı sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün şarkıları, dijital müzik platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ölümünün ardından 5 şarkısıyla birlikte 'En çok dinlenenler' listesine giren sanatçının kazanacağı telif hakları gelirleri, yasal mirasçıları arasında paylaştırılacak.

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan apartman dairesinin 6'ncı katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. 

Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden Güllü'nün vefat haberi sanat camiasında derin bir üzüntüye neden olurken, ünlü şarkıcının geride bıraktığı kült eserleri günler içerisinde dijital platformlarda en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. 

5 ŞARKISIYLA BİRLİKTE LİSTEYE GİRDİ 

Türkiye'nin en popüler müzik dinleme platformlarından Spotify'da 'En Çok Dinlenen' şarkılar listesine damga vuran Güllü, 'Sabah Olmadan', 'Ödüm Kopuyor', 'Kopamam Senden', 'Değmezmiş Sana' ve 'Her şeyim oldun' eserleriyle milyonlarca dinlemeye ulaştı. 

Ünlü sanatçının Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi ücretli platformlarda katlanarak artan dinleyici sayısı, milyonlarca liralık bir gelir anlamına gelecek. 

Gül Tut'un şarkıları için ödenecek telif ücretleri, Güllü'nün yasal mirasçıları olan kızı ve oğluna verilecek. 

