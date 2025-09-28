Kabine yarın Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda en önemli gündem başlığı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında liderlerle yaptığı görüşmelerin çıktıları olacak.

Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek En son 8 Eylül'de toplanan kabinenin gündemi oldukça yoğun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump tarafından ağırlanmış ve ikili F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı gibi konuları ele almıştı.

Erdoğan'ı Trump kapıda karşılamış ve iki lider tokalaşarak gazetecilere poz vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trumpla gerçekleştirdiği ve görüşmenin ayrıntıları ele alınacak.

Türkiye'nin F-35 programına geri dönme isteği, F-16 tedariği ve KAAN savaş uçağının motorlarına yönelik taleplerine ABD'nin verdiği karşılığın değerlendirilmesi bekleniyor.

Terörsüz Türkiye mesajı

Kabinede Terörsüz Türkiye süreci de masada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda yeni bir aşamaya geçilmek üzere.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasal değişiklikler için Ekim ayını işaret etmesi ve sahadaki son durumun da kabinede değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Ekonomik gelişmeler

Enflasyon verileri için kritik gün 3 Ekim Cuma.

Kabinede olası eylül ayı enflasyon rakamlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Merkez Bankası rezervleri ve faizlere dönük politika da kabinede ele alınacak.

Gazze'de son yaşananlar

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybı 65 bini aştı.

Toplantıda yine Gazze'deki son durum ve ABD'nin ateşkes önerisi de ele alınacak.

21 maddelik ateşkes planı

İsrail basını, 21 maddelik planının ayrıntılarını paylaştı.

Haberde, henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen teklifte yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı:

"1. Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı, terörden arındırılmış bir bölge olacaktır.

2. Gazze, (Filistinli) halkın yararına yeniden geliştirilecektir.

3. İsrail ve Hamas bu öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilecektir.

4. İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 48 saat içinde, sağ ve ölü tüm İsrailli esirler iade edilecek.

5. Esirler iade edildikten sonra İsrail, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış birkaç yüz Filistinli esiri ve savaşın başlangıcından bu yana esir alınan binden fazla Gazze sakinini serbest bırakacak, birkaç yüz Filistinlinin naaşını teslim edecek.

6. Esirler iade edildikten sonra barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen üyelere ise kendilerini kabul eden ülkelere gitmek için güvenli geçiş hakkı tanınacaktır.

7. Anlaşmaya varıldığında, Gazze Şeridi'ne Ocak 2025'teki anlaşmada belirlenen miktardan daha az olmamak kaydıyla insani yardım girişi başlayacaktır. Bu kapsamda günde 600 kamyon yardım, kritik altyapının yenilenmesi ve molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecektir.

8. Yardımlar, her iki tarafın da (Hamas ve İsrail) müdahalesi olmaksızın, Birleşmiş Milletler (BM), Kızılay ve bağımsız diğer uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılacaktır.

9. Gazze, halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecektir. Hükümet, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare ederek kurduğu yeni bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenecektir. Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşası için bir finansman çerçevesi oluşturacaktır.

10. Modern Orta Doğu şehirlerinin inşasında deneyimli uzmanların bir araya getirilmesi, yatırımları çekmek ve istihdam oluşturmak amacıyla Gazze'nin yeniden inşası için bir ekonomik plan oluşturulacaktır.

11. Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilmiş indirimli gümrük tarifeleri ve erişim oranları ile bir ekonomik bölge kurulacaktır.

12. Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin ise geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazze sakinleri kalmaya teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.

13. Hamas, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamayacak. Tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilecek. Gazze'nin yeni liderleri, komşularıyla barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt edecek.

14. Hamas ve diğer Gazze gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Gazze'nin İsrail'e veya kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için bölgesel ortaklar tarafından bir güvenlik garantisi verilecektir.

15. ABD, Arap ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla Gazze Şeridi'ndeki güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacaktır. Bu güç, uzun vadeli bir iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis gücü oluşturacak ve eğitecektir.

16. İsrail, Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek, İsrail ordusu, bölgede değişen güvenlik güçleri istikrarı sağlandıkça şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devredecektir.

17. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki noktalar terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve İsrail ordusu bu bölgeleri kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredecektir.

18. İsrail, Katar'da gelecekte saldırı düzenlememeyi kabul eder. ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze'de önemli arabuluculuk rolünü kabul eder.

19. Nüfusu radikalleşmeden uzaklaştırmak için bir süreç oluşturulacaktır. Bu süreç, İsrail ve Gazze'deki zihniyet ve anlatıları değiştirmek amacıyla dinlerarası diyalogu da içerecektir.

20. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistin Devleti'nin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları oluşabilir.

21. ABD, barış içinde bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracaktır."