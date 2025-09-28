Senette sahteciliğe son! Zorunlu karekod uygulaması geliyor

Senette sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçmek için hükümet yeni bir uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Buna göre , 11. Yargı Paketi kapsamında ekim ayında Meclis gündemine gelecek düzenlemeyle senetlerde karekod ve filigran zorunluluğu başlayacak. Böylece belgelerin gerçekliği anında kontrol edilebilecek, sahte senet mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Ekim ayında Meclis gündemine sunulacak, 11. Yargı Paketi’nde senetlerle ilgili karekod uygulaması düzenlemesi de yer alıyor. Bu uygulamanın merak edilenlerini adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık gazetemize değerlendirdi.

Senet veya bonolarda karekod mecburiyeti getirilmesinin, özellikle dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım olduğunu söyleyen Kırık “Bugüne kadar birçok vatandaşımız sahte bono düzenlenmesi veya üzerinde oynama yapılması sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Karekod sayesinde belgenin gerçekliği anında kontrol edilebilecek ve böylece sahtecilik girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilecek” diye konuştu.

Bu uygulamanın aynı zamanda dava süreçlerini de hızlandıracağının altını çizen Kırık “Mahkemelerde ‘Bu belge sahte mi, üzerinde oynama var mı?’ tartışmaları yerine, karekod üzerinden doğrudan doğrulama yapılabilecek. Hem vatandaş hem yargı sistemi gereksiz zaman kaybından kurtulmuş olacak. Kısacası hem güven hem de pratiklik sağlayacak” dedi.

Kırık, vatandaşların bu sisteme alışması için tavsiyelerini şu sözlerle anlattı:

Özellikle teknik bilgiye çok hâkim olmayan kişiler için başlangıçta soru işaretleri doğabilir. Ancak devletin bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla bu geçiş süreci kolayca aşılabilir. Uzun vadede Karekodlu senet sistemi, dolandırıcılara karşı en etkili kalkanlardan biri hâline gelecektir.

Yeni düzenleme ile senetler artık filigranlı olarak üretilecek ve resmî kayıt altına alınacak. Kırtasiyeden alınarak elle doldurulan senetlerin geçerliliği sona erecek. Uygulamanın e-Devlet üzerinden güvenli şekilde yapılması, senetlerin üretim ve kayıt sürecinin Merkez Bankası veya belirlenecek başka bir resmî kurum tarafından yürütülmesi öngörülüyor. Ayrıca senetler, çeklerde olduğu gibi kontrollü şekilde dağıtılacak. Senette karekod sistemiyle birlikte işlem detayları da öğrenilebilecek.