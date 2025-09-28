Gazze'de can kaybı 66 bin 5’e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 66 bin 5’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte 79 kişi yaşamını yitirirken, 379 kişi de yaralandı. Bölgedeki hastaneler yoğunlukla yaralı ve ölülerle mücadele ediyor.

Abone ol

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in saldırıları sonucunda son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti, 379 kişi yaralandı. Gazze’deki hastanelere getirilen ölü ve yaralılar, devam eden saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

İsrail ordusunun 19 Ocak’taki ateşkesi bozmasının ardından 18 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda, 13 bin 137 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 56 bin 121 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ve ABD güdümlü olduğu belirtilen yardım dağıtım noktalarına yönelik sistematik saldırılarda, 27 Mayıs’tan itibaren 2 bin 566 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 769 kişi yaralandı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 66 bin 5’e, yaralı sayısı ise 168 bin 162’ye yükseldi. Gazze’de enkaz altında hâlâ binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.