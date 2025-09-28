BIST 11.378
DOLAR 41,57
EURO 48,58
ALTIN 5.008,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden İstanbul için kritik uyarı

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile çevrelerinde bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor.

Abone ol

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerine kadar Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un her iki yakasının kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hilal Cebeci'den Güllü'nün cenazesinde menajerlere tepki...
Hilal Cebeci'den Güllü'nün cenazesinde menajerlere tepki...
Bakan Murat Kurum'dan Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama
Gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçakçılığa darbe
Gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçakçılığa darbe
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
AKOM'dan saatli uyarı! Bakanlık mesaj gönderdi...
AKOM'dan saatli uyarı! Bakanlık mesaj gönderdi...
Kütahya'da peş peşe deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu İstanbul'da da hissedildi
Kütahya'da peş peşe deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu İstanbul'da da hissedildi
Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip'in son halini gören çok şaşırdı!
Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip'in son halini gören çok şaşırdı!
Gazze'de can kaybı 66 bin 5’e yükseldi
Gazze'de can kaybı 66 bin 5’e yükseldi
Senette sahteciliğe son! Zorunlu karekod uygulaması geliyor
Senette sahteciliğe son! Zorunlu karekod uygulaması geliyor
İstanbul'da annesini darbeden şüpheli tutuklandı
İstanbul'da annesini darbeden şüpheli tutuklandı
Optimar'ın son anketi bomba! Bugün seçim olsa hangi parti birinci olur?
Optimar'ın son anketi bomba! Bugün seçim olsa hangi parti birinci olur?
Balıkesir'de 3,8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 3,8 büyüklüğünde deprem