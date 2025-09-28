İstanbul'da annesini darbeden şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta alkol ve uyuşturucu madde kullanıp annesini darbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran anne F.A, Beşiktaş'taki evine ziyarete gittiği oğlu G.A. tarafından darp ve hakarete maruz kaldığını bildirdi.

F.A. savcılıktaki ifadesinde, tavırlarından ve evdeki şişelerden dolayı oğlunun alkol ve uyuşturucu madde kullandığını anlayarak kendisinden tedavi olmasını istediğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Oğlunun kendisini darbedip hakarette bulunduğunu ifade eden F.A, savcılığa vücudundaki darp izlerine dair sağlık raporu ve fotoğraflar sundu.

Anne F.A, şikayetçi olduğu oğlunun uyuşturucu maddeden ötürü tedavi edilmesi için tam teşekküllü hastaneye yatırılmasını talep etti.

Polislerce gözaltına alınan şüpheli G.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.